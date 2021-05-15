嘉義市興業東路萊爾富前今天中午發生一起車禍，一輛貨車與摩托車發生車禍，20歲陳姓摩托車女騎士卡在貨車後輪，開放性骨折、撕裂傷送醫急救，詳細車禍原因待警方調查。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科今天中午12時21分接獲報案，指稱興業東路有民眾車禍受困需要協助，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車及救助器材車前往救援，抵達現場後發現1名女性傷者受困於小貨車車底被機車壓住，口鼻出血、右大腿嚴重變形，隨即將傷者脫困，並同步為傷者做急救處置，隨後送往聖馬爾定醫院救治。

(中時 )