國內疫情升級，這周末進行的國中會考會不會暫停？中央流行疫情指揮中心陳時中指出，會考不會停，教育部有幾次辦會考的經驗，這次把標準又拉高，相信會考是安全的。至於國中小有沒有要停課改用視訊上課？陳回答，相關問題要問教育部，而目前沒有要停班停課的計畫。

(中時 )