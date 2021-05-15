國內疫情升級，這周末進行的國中會考會不會暫停？中央流行疫情指揮中心陳時中指出，會考不會停，教育部有幾次辦會考的經驗，這次把標準又拉高，相信會考是安全的。至於國中小有沒有要停課改用視訊上課？陳回答，相關問題要問教育部，而目前沒有要停班停課的計畫。

國中會考台中考區傳6考生發燒 換備用試場繼續考
國中會考花蓮1考生發燒 移往備用試場單獨應考

(中時 )

#會考 #陳時中 #國中會考 #停班停課 #計畫