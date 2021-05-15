因應疫情暫停會考？陳時中：國中會考繼續 沒有停班停課計畫 15:262021/05/15 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情升級，這周末進行的國中會考會不會暫停？中央流行疫情指揮中心陳時中指出，會考不會停，教育部有幾次辦會考的經驗，這次把標準又拉高，相信會考是安全的。至於國中小有沒有要停課改用視訊上課？陳回答，相關問題要問教育部，而目前沒有要停班停課的計畫。 國中會考台中考區傳6考生發燒 換備用試場繼續考 國中會考花蓮1考生發燒 移往備用試場單獨應考 (中時 ) #會考 #陳時中 #國中會考 #停班停課 #計畫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情嚴峻 國中會考如期登場 宜蘭平安無突發狀況 10:542021/05/15 生活 國中會考首日 台東1考生啟用1間二類備用試場 12:232021/05/15 生活 國中會考中投考區 6考生發燒啟用備用試場 12:372021/05/15 生活 南投國中會考落實防疫 7所高中職讓學區免試入學 12:392021/05/15 生活 國中會考數學科 考題貼近時事 13:412021/05/15 生活 鄭文燦視察會考 桃園3考生疫情影響無法應試 11:382021/05/15 生活 國中會考今天登場 教育部深夜證實：確診考生不只1人 00:212021/05/15 生活 會考國文寫作命題「未成功的物品展覽會」想像空間大 17:332021/05/15 生活 看完2場記者會 媒體人曝一關鍵喊：蘇貞昌GG了 17:052021/05/15 政治 國中會考首日 屏東8名考生出現發燒症狀 22:332021/05/15 寶島 會考作文「未成功的物品展覽會」 寫好生活經驗易拿分 18:142021/05/15 生活 生活熱門新聞 台中男足跡不只東海？網爆新光三越、西屯都在消毒 衛生局回應 - 生活 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 范雲臉書被萬人灌爆 竟去「這粉專」討救兵 網傻眼：她沒救了 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 台中29歲男確診東海商圈大消毒 病毒來源是萬華傳播鏈 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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