網路紅人怡葶（Elle）擁有甜美顏值和前凸後翹的好身材，任職於台大醫院的護理師的怡葶，也因此被受封為「台灣最美護理師」，而日前（5月12日）適逢國際護理師節，怡葶則在網上曬絕美制服照，同時她也發防疫長文，呼籲民眾要一起維護健康，網友也紛紛留言鼓勵：「辛苦了」。

怡葶12日在網上曬出身穿白色制服照、手拿康乃馨花束，並發文寫下：「護理師節快樂」，制服的合身設計讓怡葶的豐滿雙峰快把扣子擠爆，再搭配怡葶的高顏值和甜美笑容，美照相當吸睛，由於照片中，怡葶的口罩沒有戴好，她也在文末表示是錯誤示範、並表示只是為了拍照「和去年同一天#同一張（照片）」。

同時，怡葶發文提到，疫情嚴峻「記得勤洗手、出入戴口罩、保持社交距離，注意不適症狀、提早就醫，一起維護健康」，怡葶也詳細寫下新冠肺炎的症狀、傳染途徑、潛伏期以及預防方式，呼籲民眾要一起維護健康，網友也紛紛留言鼓勵：「辛苦了」、「辛苦了 加油」、「偉大的護理人員辛苦了！妳別累壞了」、「多多保護好自己」。

怡葶擔任護理師已4年多，她除專注於自己的醫療專業外，怡葶也在社交媒體分享自己的日常生活和美照，她以天使臉孔、魔鬼身材而在網上擁有高人氣，怡葶的IG已有25萬名粉絲，人氣相當夯。

擔任護理師的怡葶，除了專注於自己的專業外，怡葶也不時在社交媒體分享自己的日常生活和美照。（圖／取材自怡葶Instagram）

(中時新聞網)