因應本土疫情昨(14日)一天確診案例達180人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(15日)宣布，台北市、新北市即日起至28日升級第三級警戒，民眾也相當關心百貨公司將如何因應，陳時中表示，百貨公司要做人流管制、全程戴口罩、保持社交距離、餐飲落實實名制。

陳時中今也強調，這次只有雙北地區升級，其他地方都是維持二級警戒，希望二三級的民眾非必要不要移動，以免病毒傳播，其他相關場所要符合防疫規定。至於有關餐廳營業部分，陳時中說，外送餐飲屬於維生必要跟日常生活需求必要，餐飲界要實施實聯制，換句話說沒辦法做到實聯制，可能就要停止營業，但一部分也可以用外送型態，以維持人民食的需要性。

以下是《中時新聞網》整理雙北百貨公司的因應措施：

●新光三越：實聯制方式進入、量測體溫、隨時手部消毒

●台北101購物中心:採實聯制入館、每日開館前排換氣、每周三全館消毒、半小時消毒擦拭電梯內外部按鍵鈕、電扶梯扶手及廁所、每週夜間進行全舘內外公共區域(含停車場)消毒作業、出入口裝設紅外線體溫偵測儀、體溫超過37.5度禁止入館等。另外，台北101宣布即日起至5月28日暫停開放「89樓觀景台」。

●SOGO百貨:入館落實實聯制登記、入場人數採總量管制、入店確實測量體溫、要求全員（消費者及員工) 全程配戴口罩、加強宣導保持安全社交距離、各店主題餐廳，入內用餐前，完成「實聯制」登記、美食街用餐區，全面設置壓克力安全隔板、營業賣場暫停試吃活動、鼓勵消費者使用行動支付等。

●京站時尚廣場:全面落實執行實聯制登記、館內出入口架設紅外線體溫監測、美食街架設隔板區、餐廳餐具使用高溫消菌、櫃位人員服務全程配戴口罩定期洗手等。

●遠東百貨: 全面落實實聯制、進入館內確實量測額溫等。

●Global Mall：實聯制、減少出入口，進入商場及車道入口皆須掃QR Code填寫電子表單、人流總量管制，主題餐廳也會再實施第二次實聯制、美食街裝設隔板，擴大客席間距等。

(中時新聞網)