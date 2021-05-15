雙北市疫情警戒標準提升第三級，金管會表示，自5月11日提升疫情警戒至第二級起，已督導集保結算所瞭解上市櫃及興櫃公司股東會防疫措施準備情形，此次因應標準提升至第三級，已請集保積極輔導公司因應警戒標準提升，再強化6點相關防疫措施因應。

金管會統計，17～28日有261家上市櫃及興櫃公司將開股東會，其中28家去年參與人數超過50人。其中，17日有6家公司，有2家位於台南及桃園，可不受影響在注意加強防疫措施下正常召開。而4家位於雙北地區的公司，去年參加股東會人數約在16～32人。

對於是否能改採線上或視訊召開股東會，證期局副局長郭佳君坦言，目前公司法明定無法採線上方式召開，是否有調整空間須跟經濟部再討論。證交法亦明訂須在6月底前召開股東會，沒有授權金管會可延長期限，目前離期限還有一段時間，將進一步觀察研議。

重要強化措施包括：一、股東進入會場採實名制，並留存聯絡電話或手機號碼，並填寫健康聲明書。二、公司應妥善規畫報到、進場及散場動線及控管人流。三、股東會會場座位安排，應採梅花座或間隔座法，並請股東入座於固定座位，座位間隔宜保持1.5公尺以上距離。

四、備用會場設置、或於戶外搭建帳篷，應讓股東可全程掌握開會動態，並可發言及投票表決。五、加強股東會現場消毒。六、若公司欲變更股東會場地，提醒公司應依公司決議程序公告辦理。

金管會強調，適逢股東會旺季即將到來，面對疫情變化，公司必需採行更即時更強的規範，籲請資本市場所有參與者共體時艱、合作團結抗疫，以利股東會順利召開。同時再次呼籲投資人多採用電子投票來行使股東權利，如必須出席股東會現場，請確實遵守前開防疫措施。

(時報資訊)