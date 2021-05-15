國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內新增180例新冠肺炎本土病例，68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園縣各4例、台中市及基隆市各1例，雙北升級3級警戒。因本土疫情升溫，國內投信法人指出，因應雙北進入防疫第三級，企業將再採取新的因應措施，疫情升溫勢必再衝擊投資信心，凌亂酬碼面臨整理加重賣壓，上周賣壓雖有宣洩，但隨著本土染疫者增加，下周盤面仍將震盪，是否落底可優先關注傳產股是否止瀉，以及電子權值股的撐盤表現。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股出現大幅震盪，主要是緣於美股創高後，科技股多數仍受到年初迄今市場風格快速轉換影響而承壓，再加上疫情升溫衝擊投資信心，凌亂酬碼面臨整理等加重賣壓所致，傳產族群也因為先前漲幅較大、順勢拉回修正。短線上，市場消息較紛雜，包括對惡性通膨擔憂、本土病例增加、印度疫情恐影響手機銷售等。但拉回到基本面，現階段並未看到景氣復甦轉向的跡象，最近盤勢震盪主要還是籌碼鬆動原因居多。台股是否落底可優先關注傳產股。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，台股近期觀察重點，在於法說會的接續登場，以及季報公布，短線上市場買盤仍相對謹慎，本土疫情仍為目前市場最大的疑慮。此外，此次MSCI調降台股三大指數權重，5/27生效，估計流出6.14億美元，約新台幣約173億元，為外資持有台股市值比重0.07％，占比並不大，與台股成交量相比實屬不顯著，且影響僅為短期。

就資金面來看，安聯投信認為，台股近期不時爆大量，主要因散戶參與度提升，加上當沖盛行，市場震盪幅度難免較大，熱門股更易暴漲暴跌，且常常非基本面變化引發。就評價面來看，目前流動性充裕，評價面較不用擔心。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，昨天大盤止跌反彈，不過下週仍需持續觀察當沖熱門股是否出現輪動，靜待市場情緒冷靜，且資金輪轉至其他類股，才可視為籌碼面已相對止穩，另外，技術面與資金面經本週重挫衝擊後，需要由先前領跌的科技股擔任領軍反彈，特別是指標龍頭股能否率先止穩，極具關鍵。

葉獻文認為，國內外疫持續惡化恐再度影響投資信心，不過，就企業基本面來看，台股全年企業獲利仍具雙位數年增成長動能，只要疫情控制得宜，待盤勢回穩後，亮眼的財報數據與台股強健的企業體質，仍有助於加深外資回流信心。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，近期因國際市場印度、星馬、韓與台灣疫情狀況皆擴大，加上台灣疫苗施打率尚低，不確定性較高，影響投資人信心；由於投資信心不足，操作偏審慎，周五大盤雖呈現反彈，但電子類股動能明顯不足，建議應持續觀察國內外疫情變化，以及後續電子權值股是否能扮演撐盤表現。

(時報資訊)