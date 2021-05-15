智冠(5478)公布第1季財報，單季合併營收17.37億元，年減10％，歸屬於母公司業主之稅後淨利1.91億元，年減25％，每股盈餘1.58元。主要今年第1季主要為既有常態服務收入組成，並無集團自有新遊戲推出，使得獲利有所下滑，但在數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技事業群的多元布局下，穩健提升集團整體經營能量。

智冠認為，第2季除了遊戲通路業務穩定成長，並將逐步開啟東南亞市場更多合作機會；遊戲新幹線與弘煜科聯合發行的戰棋新作《風色幻想SP手機版》將陸續啟動更多社群活動及事前登錄；6月還將開啟東南亞遊戲營運服務，首款引進跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》手機及HTML5網頁端版本，預計在新加坡、馬來西亞、印度、菲律賓、汶萊等地同步上線。現有遊戲亦持續帶來改版內容，與宇峻聯合發行的手遊《三國群英傳M》已推出大型改版內容，並舉辦電競賽事帶動玩家參與。

智凡迪今年攜手韓國遊戲大廠NCSOFT《天堂2M》遊戲客服，並與韓國GONGGAMES公司5月新上市手遊《CPBL中華職棒2021》合作在地化營運及社群行銷服務，還會帶來各式電競賽事協助遊戲推廣互動，為國際級遊戲提供全方位的行銷營運規劃。另外集團IP授權重點項目，智冠授權紫龍遊戲開發手遊《天地劫：幽城再臨》已於3月在中國推出，授權分成將陸續帶來貢獻，接下來遊戲也會發行至台港澳及其他海外市場，隨著遊戲事業群多項合作計畫陸續於第2季起相繼展開，可望逐季挹注集團營運表現。

網龍(3083)新手遊《尋秦記M》有別以往加入全新的二次元美術風格製作，在原著基礎上設計發展名將變身、AI LISA附身、時空副本、煉寵爐、風物誌等主要玩法，打造全新的武俠遊戲體驗。網龍自研手遊《吞食天地M》也已成功授權大陸營運，即將展開當地服務，增添營運動能。

子公司一帆數位開發結合多項核心應用的「AdHero」數位廣告平台，持續擴充最新廣告分析技術與優化工具，不僅已取得遊戲娛樂領域投放最高市佔，去年起更擴大服務房地產、健康產業、餐飲品牌等生活相關產業，帶動業務成長。

藍新集團以橫跨線上及線下支付發展布局，打造三大核心品牌服務「藍新金流」雲端代收代付、「ezAIO簡單收」實體商店多元收款以及「ezPay簡單付」電子錢包，持續開拓合作商店與應用層面。平台也將開啟大宗寄倉的物流服務，讓商店經營者能夠彈性選擇寄件方式，提供整合金流、物流的應用服務。

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