不僅量販店與便利超商出現搶購人潮，傳統市場也人潮洶湧。（姚志平攝）

台灣疫情爆發空前危機，今日（15）行政院院長蘇貞昌會同衛福部部長陳時中等各部會首長開記者會，宣布昨單日確診超過180例、其中43例在台北市萬華區，雙北正式升為三級防疫警戒。如今台北街道、捷運、觀光景點一片空蕩蕩，彷彿高唱「空城計」，大批人潮卻如「喪屍大軍」般全湧進賣場，將賣場內外擠得水洩不同，貨架被搶個精光。一夕之間，雙北天龍人生活全變了樣。

受到疫情影響，熱門的西門町觀光區與捷運西門站，如今都宛如「空城」。（杜宜諳攝）

受到疫情影響，熱門的西門町觀光區與捷運西門站，如今都宛如「空城」。（杜宜諳攝）

受到疫情的影響，台北市立動物園臨時決定今日起關閉，許多不知情的市民是到了大門口才知道，敗興而返。國立故宮博物院與兒童新樂園亦於今日起暫停營業。本該是人潮洶湧、市聲鼎沸的週六假日，現下成一片死寂；就連觀光客與本地人都愛的西門町，也無人煙，甚至偌大的捷運西門站內也不見幾個人，與過往成極大反差。

新冠肺炎疫情升溫，雙北15日升為三級防疫警戒，故宮北院及兒童新樂園亦暫停營業。（杜宜諳攝）

新冠肺炎疫情升溫，雙北15日升為三級防疫警戒，故宮北院及兒童新樂園亦暫停營業。（杜宜諳攝）

雙北15日升為三級防疫警戒，兒童新樂園暫停營業，不知情的市民到了大門口才知道，敗興而返。（杜宜諳攝）

然而各大量販店、便利超商與傳統市場卻擠滿了人，雙北民眾好像都瞬間聚集在此，大家搶買衛生紙、罐頭、乾糧、泡麵等日常必備品；據了解，光結帳就得排隊超過40分鐘，且人流絲毫未有止息跡象，櫃檯才消化掉幾個，店外卻又排了「一列又一列」的人潮，猶如綿延不絕的「喪屍部隊」。

疫情升溫，雙北升為三級防疫警戒，賣場出現搶購及排隊人潮。（姚志平攝）

這波疫情的快速猛烈，可說讓雙北市民生活全亂了套，大家現在只想著「生存問題」。縱然政府呼籲，物資充足不必搶購與恐慌，賣場的群聚也恐造成新的群聚感染問題，但民眾的擔憂卻無法因隻字片語的喊話而放寬心。

(中時新聞網)