量販店的泡麵貨架上，已被民眾一掃而空。(讀者Ray提供)

中央流行疫情指揮中心今宣布，台北市、新北市升級第三級防疫警戒，消息一出，各地量販店、超市立刻湧入民眾搶購，不僅泡麵、罐頭貨架上的商品一掃而空，民眾對疫情來勢洶洶感到恐慌，看到吃的、用的就往推車上放，在天母家樂福排隊現場的Ray表示，平常結帳幾分鐘就完成，今天排隊結帳竟然花了1個半小時，從來沒有遇過這樣的狀況。

Ray表示，由於人潮太多，加上大家又使用推車，走道顯得非常擁擠，更誇張的是，賣場出口的結帳櫃台，結帳人潮從沒停過，不僅現場擠得水泄不通，排隊還排到入口處，長長的一條隊伍，從出口延伸到入口。

各大量販、超市即日起實施「實聯制」與人流管制，也針對防疫物資陸續祭出「限購令」，家樂福稍早也已宣布，泡麵、麵條、罐頭每人限購2組；水每人限購一箱、衛生紙限制1袋。

Ray表示，量販店的工作人員不斷補貨，但仍跟不上民眾搶購速度，以泡麵、罐頭貨價為例，大概只剩1、2成的商品在架上，衛生紙目前架上的貨源還算充裕。

因應防疫升級，全聯表示，全台門市已暫停所有試吃、試飲活動活動，販售阪急現烤麵包的門市，也會於上架前完成裝袋作業，以保障民眾食用安全。

(中時 )