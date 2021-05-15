今年國中教育會考數學科，刮刮樂、彩券都入題，題目具生活化與多樣性。國中老師分析，數學科共28題，前13題以考單一數學概念為止，容易作答；第20題以後較具挑戰性。整份試題難易適中，具鑑別度。

台北市北投國中數學老師林柏嘉說，數學科總共28題，包括7年級課程內容12題、8年級10題及9年級6題。這次9年級課程內容考得比較少，應該是與下學期延後開學有關。

林柏嘉表示，數學科的前13題以單一數學知識概念為主，需要的計算量低，尤其是前3題，多數學生一看就知道如何切入解題。這個難易度的安排，有助於學生將低答題時的焦慮感，也鼓舞學生應答。

高雄市大仁國中數學老師廖惠儀表示，今年數學科題目取材生活化，譬如第11題以刮刮樂考機率問題，動物園開幕，前100位進場者可拿到刮刮樂，其中32張有獎品，包括1張可得熊玩偶、1張可得獅子玩偶、10張可得馬克杯及20張可得鑰匙圈，問拿到玩偶的機率？

第12題則是考摸彩券，民眾進超市消費滿100元可拿到摸彩券，甲民眾買5盒餅乾後拿到3張摸彩券、乙民眾買5盒餅乾及1盒蛋糕後拿到4張摸彩券，而蛋稿每盒150元，要考生推算餅乾的價格？

數學科還考2題非選擇題，林柏嘉表示，非選擇題著重在策略與表達，「策略」指的是把情境化題目轉成數學問題，以及擬定解題的推論方法；「表達」指的是解題過程說明理由的能力。

林柏嘉表示，非選擇題第1題和環保結合，說明碳足跡標籤的數據標示如何規定，第1小題讓學生從標示38克，回推可能的碳排放最大值與最小值；第2小題則探討若碳排放量縮減為90％時，碳足跡標示會如何改改。第1小題考不等式，第2小題考碳足跡表示的改變，不難作答。

非選擇題第2題則取材自矩形蛋糕模具，第1小題問4刀可以切成幾塊小蛋糕，任何一種切法都可以；第二小題則是如問如何在20刀下，剛好切出60個面向都不焦脆的蛋糕。林柏嘉認為，這題有趣也需要動腦。

(中時 )