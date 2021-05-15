本土疫情持續升溫，中央疫情指揮中心今宣布，單日新增180例本土個案，北市聯醫工會緊急聲明，北市聯醫各院區都出現人力不足的情況，很多醫護人員已經2天沒回家，希望民眾若不是緊急必要需求，不要到急診就醫，或轉送非聯醫體系急診就醫。

北市聯醫工會接獲多起申訴，目前北市聯醫各院區急診都呈現人力不足、工作超載的嚴重問題，和平院區急診雖然只做篩檢、關閉其他醫療，但仍有上百位民眾與院內員工需要採檢，而和平急診醫護有半數正在強制隔離，剩下的員工不堪負荷；據了解，部分員工已2天沒有回家休息，員工擔心等不到隔離中的同事出關接手，現有一半的線上人力就會先倒下。

中興院區急診開設「萬華專案」，前來採檢民眾爆增十數倍，雖然院方緊急徵調休假中的同仁支援，並調度行政同仁協助掛號與動線疏散等非醫療工作，但人力仍非常不足，急診工作超載，線上同仁工作中無法吃飯、休息、上廁所，也紛紛取消休假，但在院內尋求更多「醫護人力」支援，卻沒有回應。

忠孝院區急診則是維持原有人力配置，篩檢量大增，來院民眾與住院病患都需要採檢，卻因為動線規劃不良，院內的住院病患想出去、院外採檢區的民眾想進來，現場一片混亂，醫護人員找不到病患，指揮失靈。

北市聯醫公會指出，依據急診的狀況，若要維持醫療系統運作不潰散，目前的關鍵有二，調度支援人力、暫停非緊急業務，請北市聯醫明確下令各醫療單位縮減業務，調派人力支援急診，如果無法順利調派人力，意味著平常的醫療人力抓得太緊，疫情過後需要嚴厲檢討。

北市聯醫公會表示，目前急診需要支援項目，除可執行醫療業務的醫護人員之外，尚須協助民眾的疏散、引導、掛號、運送檢體至各檢驗放射單位或病房等。有急診護理師反應，在繁忙之時還要引道民眾廁所方向、幫院外民眾送送充電器和食物給被隔離的家人，非常干擾，也反映出院內人力調度指揮失靈！

此外，院內已經展開調查，徵求聯醫員工支援台北市新增設篩檢站，增設篩檢站立意良善，但工會嚴厲指出，院內已經呈現人力不足，請北市府循其他管道徵求篩檢站人力，不要再從聯醫抽人。若北市府無法適當徵調篩檢所需之醫護人力，請尋求中央政府支援。

北市聯醫扛責第一線防疫，人力、物資、預算已全數投入，部分前線醫療人員連續工時達48小時，請中央協助分流，並提供相關公衛預算。本會重申，北市聯醫院內員工已人力不足，請北市府不要再從聯醫抽走員工！

北市聯醫工會還接獲申訴，院內員工因在防護不足的狀況下接觸確診病患，原本被匡列為接觸者，要採檢並強制隔離14天，在等待採檢時卻又接到主管通知，不採檢，自主健康管理，照常上班。員工猜測，可能是被匡列的醫護人員太多，如果全部採檢隔離會影響醫療體系運作，因此「匡列」的標準下修。

北市聯醫工會要求，所有有風險醫療人員，按照標準篩檢和隔離，線上醫療工作請院內其他單位支援，或是請政府調派其他醫院人力支援北市聯醫。

此外，在防疫的封口浪尖上，北市聯醫某院區醫療單位群組內，竟有主管下令院內資訊不透明公開，要求員工不得對外說明情況，北市聯醫工會鄭重向院方喊話，基層醫護同仁在第一線遇到許多困難，向主管求助未獲回應，許多資訊不透明，人心惶惶。

(中時 )