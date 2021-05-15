港星陳浩民和小他16歲的老婆蔣麗莎在2011年結婚，小倆口在短短五年內生了四胎，幸福組成一家六口，儘管有孩子是好事，但仍有不少網友心疼蔣麗莎頻頻剖腹生產，還有人痛罵陳浩民把老婆當生育機器，而蔣麗莎多年前則曾在陸綜上大方回應這件事。

51歲港星陳浩民與模特兒出身的大陸女星蔣麗莎，在2011年奉子成婚，夫妻婚後總共生了三女一男，也引發網質疑，蔣麗莎在5年內剖腹產4次，對她的身體恐是負擔，甚至還有人痛罵陳浩民把老婆當「生育機器」。

對此，蔣麗莎過去在陸綜《不可思議的媽媽》中則為陳浩民護航，蔣麗莎不覺得自己是生子機器，她霸氣說：「生活是自己的，其實我不太在意別人的看法」，因此，她也沒有「生育機器」的疑慮，蔣麗莎強調，懷孕生子是夫妻的共識，認為孩子是上天賜給她的禮物。

蔣麗莎不覺得自己是生子機器，她認為孩子是上天賜給她的禮物。（圖／取材自騰訊視頻Youtube）

同時，蔣麗莎也主動提到，網上還有一說，指她生孩子是為了「栓住」陳浩民，蔣麗莎則說：「他（丈夫）的心在妳那兒，妳還怕她跑到哪兒去」。其實陳浩民早前接受媒體採訪時，他就曾透露，是因夫妻年紀相差16歲，他擔心有天自己會先走，才會希望多生幾個孩子陪伴老婆。

蔣麗莎不吝嗇展現好身材。（圖／取材自蔣麗莎加油微博）

蔣麗莎不只高EQ回應五年生四胎，模特兒出身的她天生麗質，蔣麗莎雖然是四寶媽，她仍擁火辣身材，蔣麗莎也不吝嗇俏麗顏值和前凸後翹的好身材，而蔣麗莎日前則以自己為例子，鼓勵媽媽網友們能勇敢做自己，蔣麗莎發文提到：「女性無論處於人生哪個階段，都有追求美的權利」，蔣麗莎認為，不論是豐滿或骨感，只要合理合法、不違背世俗，大方展現自信就是女性最好的狀態，蔣麗莎這一番話也獲得網友狂讚。

蔣麗莎微博全文。（圖／取材自蔣麗莎加油微博）

(中時新聞網)