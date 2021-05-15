國內新冠肺炎疫情連環爆，中央流行疫情指揮中心15日公布180個本土確診案例，為了防止病毒再度擴散，高雄市長陳其邁緊急召集各局處首長，研擬「準三級防疫措施」，且下令市府員工非必要公務旅行停止，也不鼓勵公務員私下到雙北。
陳其邁指出，依目前的疫情狀況來看，非必要的公務旅行原則上會先停止，並盡量以遠距離會議方式進行，也不鼓勵公務員私下到雙北，若得知市府相關工作人員有到雙北地區的私下行程，也會給予柔性的勸說，希望暫時遠離雙北地區，避免染疫。
(中時 )
國內新冠肺炎疫情連環爆，中央流行疫情指揮中心15日公布180個本土確診案例，為了防止病毒再度擴散，高雄市長陳其邁緊急召集各局處首長，研擬「準三級防疫措施」，且下令市府員工非必要公務旅行停止，也不鼓勵公務員私下到雙北。
陳其邁指出，依目前的疫情狀況來看，非必要的公務旅行原則上會先停止，並盡量以遠距離會議方式進行，也不鼓勵公務員私下到雙北，若得知市府相關工作人員有到雙北地區的私下行程，也會給予柔性的勸說，希望暫時遠離雙北地區，避免染疫。
(中時 )
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