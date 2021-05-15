教育處代理處長饒忠到花女會場了解試場秩序。（花蓮縣教育處提供／王志偉花蓮傳真）

疫情升溫，對國中會考考場安全也是一項嚴峻挑戰，花蓮女中考場有一名應試的考生，昨天就出現發燒、流鼻水症狀，今天仍赴考，不過為安全起見，教育處安排發燒考生移到備用試場單獨應考，以最高規格防疫，試卷也是消毒後再彌封，而一整天考場秩序良好，沒有違規情事。

教育處表示，花蓮考區今年有2832名考生，分別在花蓮女中、花蓮高中、光復商工及玉里高中等4所高中、共91間教室應試。15日上午考社會科、數學科，下午考國文科及寫作測驗；16日上午考自然科及英語（閱讀及聽力）。

在花女考場，教育處說，有一考生昨就出現發燒的情況，雖然他沒有相關的接觸、旅遊史，也非疫情匡列對象，但為慎重起見，仍採高規格防疫，除移到備用試場應考，監試老師也全程穿防護衣監考，這名考生的試卷也分開處理，考完後消毒再彌封，花女考場則說，考生出現流鼻水、已看過醫生是重感冒。

此外，花蓮有一名22歲林姓女護理師，今天凌晨在花蓮市國聯二路騎車搖晃，被警方攔下稽查，酒測值0.31毫克，被帶回派出所偵辦，測得體溫達37點9度，護理師稱剛打完疫苗，卻出現發生症狀，警方不敢大意，立即啟動防疫應變措施，員警提供口罩，並安排到室外偵訊區，警方說防疫當前必須更謹慎。

(中時 )