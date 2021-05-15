桃園市長鄭文燦15日在防疫會議宣布，桃園市防疫等級將提升為準3級，除了聚會室內5人、室外10人聚會採取實名制彈性做法外，其他8項比照雙北辦理，包含公有、民間的社福場館、文化場館、運動場館、休閒娛樂場館及4大夜市全面暫停。

鄭文燦表示，北北基桃是同一個生活圈，上班、上學、通勤、商務相當密切，人流動線也橫跨北北基桃，而雙北列為熱區。為了採取嚴謹防疫原則，桃園市防疫等級提升為準3級。除了室內5人、室外10人聚會，採取實名制彈性做法外，其他8項比照雙北來辦理，一樣採取3級防疫警戒。

此外桃園市在公有、民間社福場館、文化場館、運動場館、休閒娛樂場館，一律比照也閉館到5月28日，以便於疫情管控。

此外雙北來桃園四大夜市的人潮非常多，經過經發局和夜市管委會溝通後決定，停業到5月28日。其他有營業的場所，涉及實名制管制，包括防疫規範落實，一樣要嚴格執行。

(中時 )