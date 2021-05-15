因應雙北市疫情警戒升級第三級，台灣高檢署15日指示各地檢暫緩執行今年度上半年「安居緝毒」專案、高分檢的年度業務檢查，並強化「查緝民生犯罪聯繫平臺」機制，速查嚴辦囤積防疫物資、哄抬價格、散播疫情假訊息及違反防疫規定等不法刑事案件，另指示所屬機關自行調整彈性上下班時間。

高檢署因應措施如下：

一、110年「安居緝毒專案」、年度檢察業務檢查暫緩實施

二、強化「查緝民生犯罪聯繫平臺」機制

三、對於人犯及案件之處理

（一）拘捕或通緝到案之人犯或被告之處理：應以防疫及執勤人員之健康、安全為優先考量。

（二）啟動視訊。

（三）訊問方式依實際狀況採遠距視訊訊問、就地訊問或解送至地檢署方式辦理。

（四）相驗解剖：依「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗通報及處理流程」辦理。各地檢署對於相驗人員之相關防護設備須儘速盤點準備，以因應疫情期間外勤勤務。

（五）開庭與執行：對於案件開庭與執行，由檢察官依具體個案斟酌，非有必要者，可暫緩傳喚案件當事人開庭及到案執行。

四、放寬管考

就疫情第二至第三級期間，高檢署針對（一）準時開庭半年1 次之實地查核；（二）季檢查；（三）不定期為民服務實地查核；(四)案件每3個月開庭或實質進行之稽核；（五）案件辦案期限之管考等，擬函請法務部暫停管考。

五、擴大彈性上下班時間

為防堵國內疫情擴大，與保障員工健康及安全，高檢署及所屬可依據實際疫情狀況，自行調整彈性上下班時間，從1小時擴大為2小時，原本上班時間8點至9點，調整為7點半到9點半；原本下班時間5點至6點，也調整為4點半到6點半，以分散人潮，避開尖峰時刻搭乘大眾交通工具。

(中時 )