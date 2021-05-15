國內本土疫情爆發，民眾人心惶惶，今（15日）一早就有不少老司機發現，平常週六早上肯定塞爆的南港系統跟湖口一帶「完全是綠色的」，就連雪隧也是一路暢通，話題意外引發網友熱議。

PTT鄉民今天一早紛紛在「八卦板」以「國道沒塞車」、「驚！禮拜六早上南港、湖口居然沒塞車？」為題，指出每到週六早上，國道三號和五號南下幾乎都有塞車的情況，但今天卻是一路暢通無阻，「請問大家是不是都不敢出門了？剛點開Google Maps一看驚為天人，禮拜六早上肯定塞爆的南港系統跟湖口一帶完全是綠色的，跟台股一樣綠」；再者，「雪隧車距平均起碼都200公尺起跳」，讓他直呼有夠扯，不禁好奇問道「有人原本要出門卻取消的嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「收心啊各位」、「民眾自發性超前部署」、「台灣民眾警覺心普遍比華航高」、「現在無論去哪都要實名制很麻煩，乾脆不要出門」、「疫情大爆炸，沒人敢出門啦！何況是宜蘭」、「昨晚內湖台南3小時，大家都不敢出門了」。

也有不少網友忍不住調侃，「還好台灣人夠怕死，這時候倒是優點了」、「就說台灣人很怕死」、「台灣人怕死性格一覽無遺」、「怕死才是台灣人自己守住的關鍵」、「原來不用封城，台灣人怕死，直接自我封城了」。

圖為國道公路五號南港系統即時影像，完全沒塞車。（圖／翻攝自高速公路1968網站）

(中時新聞網)