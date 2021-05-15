日本電商樂天集團創辦人三木谷浩史前日對美媒CNN嚴詞批評東京奧運，「我們的疫苗覆蓋率太低，這種情況下舉辦大型國際賽事的風險太大了。簡直是一件自殺任務，而且也得不到什麼益處，現在還有那麼多國家陷入疫情困境，包括印度和巴西，眼下不是個適合慶祝的時刻。」

軟銀集團創辦人孫正義則對美媒CNBC表示他的擔憂：「我非常害怕舉辦奧運，不只是為日本擔心，更為別的國家擔心。各國都有自己的問題，我不知道他們如何在這種情況下派出運動員。」

豐田汽車的營運長永田淳本周在財報上說：「我們看到有些運動員成為大眾宣洩不滿的對象，做為贊助商，我們對此非常關切，一直在尋找有沒有我們能幫上忙的地方。」豐田汽車是奧運全球贊助伙伴的15個成員之一，每4年輪換一次，這些合作公司擁有夏季奧運、東奧、青年奧運的市場特許權，例如汽車方面就是交由豐田獨家贊助。

幾個大老闆不挺東奧，措辭最激烈的仍是三木谷浩史，他批評日本政府的防疫做得很差，「滿分10分，我只能給2分。」賽事不過兩個星期，為此可能在之後遺留更多的麻煩，所謂辦奧運的好處「帶給世界希望與勇氣」恐怕也只是淪為空洞的口號而已。

美國田徑隊本周宣布取消在日本的訓練營，他們不確定東奧還能不能辦成。日本首相菅義偉態度軟化，表示「奧運從不是我的第一要務，我的第一優先永遠是保護國民的健康。」並且把是否續辦的決定推回給國際奧會，按規定確實是由國際奧會來做最終決定。

(中時新聞網)