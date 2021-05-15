雙北升三級注意！外出應「全程戴口罩」違者最高罰1.5萬 聚會違規最重罰30萬

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市、新北市15日起進入第三級疫情警戒，行政院宣布新增額外關閉觀展觀賽與教育學習場所，《中時新聞網》為您統整雙北各地因應疫情警戒，而有調整之地點詳細資訊。

【大眾交通運輸】

雙北的陸、空交通場站禁止飲食，包括台鐵（縱貫線五堵至鶯歌，宜蘭縣四腳亭至福隆，平溪支線各站及海科線各站）、高鐵（南港、台北、板橋）、國道客運（南港、台北、市府、板橋轉運站）與松山機場。

台北捷運區域等緊急消毒。（中時資料照）

【國家風景區】

關閉東北角及北觀風景區於雙北區域內的遊客服務空間；雙北觀光遊樂園，包括，雲仙樂園及野柳海洋世界，先暫時關閉。

【計程車】

雙北地區營運的計程車，應落實全程戴口罩及禁止飲食，每趟載客完畢應立即清潔消毒1次，每日收班進行深度清潔消毒。

【大型量販店及超商部分實施實聯制、限購】

●百貨：新光三越、遠百、SOGO、微風集團、環球購物中心、台北101購物中心、京站時尚廣場、美麗華及Global Mall（全台七店）即日起均採實聯制，嚴格管制館內人流控管。

●萊爾富雙北地區門市全面實施「實聯制」。

●愛買：全台15家分店都須執行實聯制，另外，酒精、口罩、衛生紙等用品每人限購1件；水、泡麵、罐頭等民生物資每人限購3件。

●全聯：雙北所有門市實施實聯制，暫停開放洗手間、微波爐、顧客休息區。

遠百已全面實施入館「實聯制」登記後，也密集進行館內消毒、嚴格人流管制。（遠百提供）

全聯雙北所有門市實施實聯制。圖為全聯港墘路門市15日的結帳畫面，人潮繞店一圈半，搶購泡麵、生鮮、米、乾糧。（讀者提供）

【健身房】

●WORLD GYM全台105分店於5月15日下午4點暫停開放至5月28日，開放日期將視疫情滾動式配合，請會員諒解。

【餐廳】

●頂呱呱開北北基共41間門市全面禁止內用，全部改採外帶、外送。

【外送平台】

●Uber Eats送餐將強制「放在門口」，僅能以信用卡交易，落實無接觸送餐，此措施將逐步擴大其他縣市，並且暫停所有現金訂單。

【市場、市集】

●台北市：龍山商場、龍山寺地下街、新富町文化市場、建國假日玉市、建國假日藝文特區暫停營業；萬華區以外市場，門口需張貼戴口罩與維持社交距離公告，執行實聯制。

●新北市：，包括板橋市場與三重市場實名制進場，或手寫實名制登記。

【電影院、娛樂場所】

●遠百信義A13、板橋大遠百威秀影城5月15日16：00起至5月28日全面關閉，退票請洽官網。

●遠百板橋中山、遠百桃園湯姆熊歡樂世界5月15日18：00起至6月8日暫停營業。

●美麗華大直影城、台北微風國賓影城亦停止營業，開業日期再行公告。

【美術館】

台北市立美術館、國立故宮博物院北院、台北當代藝術館、朱銘美術館、國立台灣科學教育館15日起均全面暫停開放，開放時間待公布；另外，關渡美術館、國立台灣博物館則為15日起至6月8日全面閉館；忠泰美術館、北師美術觀則為15日起至21日休館；鶯歌陶瓷博物館室內場至6月8日關閉，戶外園區仍開放；蘭陽博物館則部分活動延期與取消。

(中時新聞網)