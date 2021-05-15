美國有線電視新聞網15日報導，中國大陸「天問一號」火星探測器成功著登陸火星烏托邦平原，成為繼美國之後全球第二個在火星上擁有探測車的國家。天問一號搭載的火星探測車「祝融號」，為6輪太陽能發動的探測車，重達240公斤，攜帶6套科學儀器。部署於預定區域後，將在3個月內尋求火星表面任何生命的跡象或證據。

「天問一號」15日凌晨1時自停泊軌道中降軌，隨後進入火星軌道。凌晨4點時，著陸巡視器與環繞器分離，在經過3小時飛行後進入火星大氣層，歷經9分鐘的減速、懸停與緩衝，最後成功登陸預定區。此時，「祝融」火星車離開「天問一號」，開始火星表面的探測任務。

報導中表示，任務期間天問一號將轉傳訊號至祝融號上，並展開火星探索。事實上，早在祝融號正式登陸前，天問一號先在軌道上進行3個月的探索，以選定登陸區。

2020年7月23日，天問一號搭載在長征火箭上，由海南文昌航天發射場升空。經過7個月的太空旅程後抵達火星，並於2021年2月進入軌道。當時天問一號還自逾100萬公里的太空，傳送第一張火星照片給地球。

大陸科學團隊表示，天問一號一次就順利進入軌道、登錄並釋放祝融火星探測車，這是前所未見的火星任務。

天問一號將收集火星土壤、地質結構、環境與大器等重要訊息，並試圖找尋水源跡象。其安裝的「落火狀態監視相機」僅390克，可承受攝氏150度的極端溫差，也能在火星表面極低溫下工作。

2020年全球共有3個國家進行火星飛行任務；分別是今年2月登陸火車的美國太空總署毅力號探測車，只有進入火星軌道的阿拉伯大公國希望號，以及天問一號。與大陸、美國不同，阿拉伯大公國的探測車沒有登陸火星，而只是在軌道上進行研究。2020年因為地球、火星同時在太陽同一側對齊，讓前往火星效率更好，也因此3個國家的任務幾乎在同一時間啟動。

(中時新聞網)