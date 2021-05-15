新冠肺炎疫情升溫，繼多個縣市宣布關閉公有場館及10大類行業，苗栗縣政府原訂10類娛樂場所在15日下午6時停業，但配合中央流行疫情指揮中心指示，所有娛樂場所即刻暫停營業，前一晚也動員各分局警力臨檢宣導，查察業者有無落實社交距離。

苗栗縣警察局14日晚間動員各分局警力，針對轄區大型酒店、KTV、電子遊戲場、有女陪侍小吃等易引起群聚感染、密閉的營業場所進行強力臨檢，查察業者有無落實社交距離，設置隔板採梅花座、佩戴口罩、酒精清消及實聯制。

新冠肺炎疫情升溫，繼多個縣市宣布關閉公有場館及10大類行業，苗栗縣警察局協助縣市政府加強稽查、臨檢，若發現違反第2級疫情警戒規定，轉由縣市政府裁罰、必要時予以暫停營業，避免防疫破口。

此次共動用70名警力，臨檢大型酒店、KTV、電子遊戲場、有女陪侍小吃店共96家次、停業者有14家、查獲違反第2級疫情警戒規定者有12件，其中未落實實聯制者有10件，未落實實聯制、採梅花座及戴口罩者有2件，彙整相關資料轉由本府衛生局依違反傳染病防治法70條處新臺幣3000元以上1萬5000元下罰鍰。

苗栗縣政府原本在上午9時許公告宣布縣內8大行業包括舞廳、舞場、酒家、酒吧、視聽歌唱、特種咖啡茶室、三溫暖、視聽理容以及電子遊戲場業、資訊休閒共10類場所15日傍晚6時暫停營業至6月8日，因後續中央流行疫情指揮中心稍早宣布全台所有娛樂場所即刻暫停營業，苗栗縣府配合中央最新指示事項調整辦理。

(中時 )