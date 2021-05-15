本土新冠肺炎疫情持續升溫，多起病例與北市萬華區茶藝館有關，讓住在此地的網紅愛莉莎莎形容自己就住在「毒窟」，不當發言慘遭網友怒嗆，面對今天本土新增180例，她則是分享自身落實的防疫5重點，希望能夠抗疫成功，度過這次難關。

面對疫情升溫，愛莉莎莎也以「哇，變180，我們能做什麼？」為主題，分享自己的防疫5大重點，第一、能不出門就不出門、第二出門戴口罩，邊邊角角都壓好，第三、需要出門的話，多以自用車、ubike或搭乘計程車，來代替公車、捷運等大眾運輸工具，面對有人質疑搭計程車也很危險，她強調接觸人數約1/20，比起大眾運輸來說，安全程度是20倍。

第四、若選擇坐計程車，儘量挑選規劃比較嚴謹的車隊，因為車上有附酒精及隔板，第五、坐車時切記要拿酒精擦拭各種光滑面，尤其是前方螢幕、把手等危險區域，更強調雙層口罩是無效的，一定要「口罩壓緊&購買醫療用口罩」才能安全防疫，她也PO出搭車在車內消毒步驟的影片，藉此呼籲民眾防疫的重要性，不過有網友稱根本是錯誤示範，直言：「這樣擦同時，細菌應該也都沾上身了」、「開門手把是重點要先擦吧，不然你都把隔板、螢幕的細菌病毒又往開門手把帶了」。

不少網友仍把重點放在她稱萬華為「毒窟」一事，紛紛留言砲轟：「妳不是說萬華是毒瘤嗎？那請妳搬離萬華」、「每一次的發文都真的很沒腦，經紀人要到處幫你擦屁股」、「能不講話就不講話，是妳最好的選擇」

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時新聞網)