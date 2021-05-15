中央流行疫情指揮中心15日宣布，提升北市、新北市至三級警戒，司法院為避免疫情進一步擴散，維護洽公民眾與同仁安全，由院長許宗力親自主持防疫會議，決議自即日起至本月28日止，強化相關防疫措施如下：

原則上暫緩開庭：自即日起至本月28日止，轄區位於北市、新北市之司法院及各級法院（包括最高法院、最高行政法院、懲戒法院、台灣高等法院、台北高等行政法院、智慧財產法院、台灣台北地方法院、台灣士林地方法院、台灣新北地方法院、台灣基隆地方法院），除具時效性（如被告在押、宣示判決）、緊急性（如強制處分、證據保全事件）、必要性（其他認有即時處理必要）之案件，仍應開庭之外，暫緩開庭及其他在法院內、外所舉辦有院外人員參與的業務或活動。其他審判及行政工作（如閱卷、撰寫判決書、聯合服務中心等）如常進行。

進入法院人員之管制：加強進入機關人流管制，進入法院人員採實聯制，需填寫「健康聲明及實聯制登記表」，並應量測體溫、手部消毒、全程佩戴口罩。凡依法不得進入法院人員，應向法院通報，以維護合法權益。

法院內空間之防疫措施：進行全面消毒，保持良好通風，清潔或更換中央空調濾網；桌面、椅子、扶手、隔板、按鈕、文具等，於使用前、後均進行清潔消毒，法院內人員應保持安全社交距離或設置隔板。

開庭之防疫措施：若因案件所需而例外開庭者，應盡量採用遠距訊問、延伸法庭、提示電子卷證等方式，並保持安全社交距離或設置隔板。

關閉非必要營業場域：法院內營業場所（如金融機構、郵局、便利商店、餐廳等）除提供維生、必要性服務及公務所需外，將暫停營業。

(中時 )