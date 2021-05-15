因應台北市、新北市防疫升級為第三級，立法院長游錫堃今邀集朝野黨團代表緊急協商，討論立法院後續議事相關事宜；立法院黨團協商結論，本會期下週一停開委員會。

今協商結論共兩點，除了各黨團同意，本會期5月17日停開委員會，以讓立法院行政單位因應疫情升級，完成有關防疫措施強化整備事宜，並在強化防疫措施下，正常進行立法院相關會議。

此外，5月18日下星期二修憲委員會召集委員選舉，以推舉方式行之，由民進黨黨團推舉3人、國民黨黨團推舉2人擔任召集委員。

因應疫情最新發展，立法院秘書長林志嘉今上午通知立法院朝野各黨團代表，下午2時召開會議緊急協商，會議由立法院長游錫堃主持，出席各黨團協商代表包括民進黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長羅致政；國民黨團三長費鴻泰、鄭麗文及陳玉珍、時代力量邱顯智、民眾黨邱臣遠。

此外，立法院在今天下午13時先召開了院內主管緊急會議。會中游錫堃要求院內主管，全面加強清潔消毒、戴口罩、勤洗手、量體溫，並分區分流，依照中央流行疫情指揮中心規定，落實人流管制。

(中時 )