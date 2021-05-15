行政院今天上午召開防疫記者會，宣布雙北進入第三級防疫警戒。消息一出，各地賣場均爆發搶購潮，架上一片空蕩蕩；經濟部已協調賣場推動限購措施，並向民眾喊話，民生物資充足勿搶購。

疫情嚴峻，防疫再升級，今天中午各地大賣場、超市陸續湧現搶購人潮，甚至要排隊半個小時以上才能結帳。

由於搶購熱潮造成各賣場補貨負擔極大，經濟部協調各賣場，對於衛生紙、泡麵、米、罐頭等民生物資，同類商品每人以限購2份為原則，讓所有民眾都有貨可買。

經濟部下午在臉書發文表示，經過一整年準備，台灣的民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，民眾應以防疫優先，應該避免多人群聚。

經濟部表示，醫用口罩庫存超過8.5億片，最大日產能可達4000萬片；衛生紙可日產8萬箱，等於32萬人一年用量；泡麵也相當充足，3家主要廠商每月產能330 萬箱，也可加班趕工生產，而且原料麵條有6個月以上的安全存量。

經濟部表示，已緊急協調製造商與各大賣場，配合政府防疫政策，穩定供應民生物資；目前各賣場尚有庫存，只待補貨至門市。

經濟部強調，目前國內原物料充足，已請製造商加班生產供貨，放大每日產能，快速鋪貨到通路商，各項物資絕對充足，請民眾不要恐慌。（編輯：林克倫）1100515

(中央社)