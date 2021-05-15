台中市衛生局公布確診者足跡。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

全台疫情嚴峻，台中市15日出現首例確診者，據悉為一電子廠29歲男員工，目前已匡列14位接觸者進行採檢，該名確診者5月13日出現發燒，5月14日採檢確診，其女友也出現發燒唯其一採陰，將進行二採。根據衛生局疫調，個案從9日到13日足跡遍及東海商圈，市長盧秀燕已宣布即日起東海商圈禁內用，外帶需實聯制或採外送。

台中市長盧秀燕在中央流行疫情指揮中心公布中市有1人確診後，立即率台中市衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋、經發局長張峯源等局處首長召開記者會公布該案例，且跟進中央將暫停營業從11業種擴大到23業種暫停營業，並且因確診者足跡遍及東海商圈，她也宣布東海商圈商家禁止現場用餐，直到6月8日。

衛生局指出，該名29歲男子是彰化確診的母女接觸者，5月7日約22時自龍井租屋處回彰化老家接觸到確診的媽媽與姐姐，直至5月9日17時返回租屋處，5月13日出現頭暈、四肢無力、乾及發燒症狀，5月14日安排往採檢後確診，目前收治在負壓隔離病房。

衛生局針對該案已經匡列14名親密接觸者進行採檢，而其女友則出現發燒，目前女友一採陰，今晚將進行二採，其他接觸者遍及花蓮等外縣市採檢結果預計16日會出爐；針對該案另已匡列141人自主健康管理。

(中時 )