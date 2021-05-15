新冠肺炎疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（15日）宣布，新增本土病例181例，年齡從5歲到80多歲都有。知名主持人于美人稍早也在臉書分享一招在家自我檢測的小方法，吸引網友熱烈轉發分享。

于美人日前才邀請腎臟科名醫江守山直播談防疫，有鑑今日疫情再度升溫，她更特地在臉書貼心提醒大家，「防疫升級，網路一堆訊息真假難辨！」並分享醫師江守山建議的在家自我檢測法「嗅覺測試」。

于美人說，民眾在家可找至少2瓶香水、或調味清楚的調味料，每天聞一次，若味道跑掉了就要非常注意，同時更分享居家防疫的4要點來提升免疫力，那就是充足的睡眠、補充蛋白質及維生素D3、勤漱喉多喝水，還有少吃精製糖。

江守山日前在于美人的直播提到，現在年輕人愛喝手搖杯，大量精製糖進入體內，會導致白血球休息5個小時，降低免疫力，在這段時間內，你就要確保自己不要碰到感染者，這點相當重要。

不少網友也紛紛在于美人PO文底下留言，「小動作會有大功效，謝謝美人姐的貼心提醒」、「不錯的方法，避免群聚再擴散，無病卻遭殃！！謝謝」、「謝謝美人姐，小動作大防護」、「謝謝妳美人姐，大家一起加油」。

(中時新聞網)