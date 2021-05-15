國內疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（15日）宣布台北市及新北市即日起至5月28日將疫情警戒升為第三級，餐廳得全面落實實聯制等相關措施才可提供內用服務，雖許多飯店、各大連鎖餐飲業者等早已在近日紛紛宣布率先實施實聯制，但民眾內用意願仍降低，知名飯店業者私下透露，現在館內餐廳退訂僅慘剩1成不到，宴席、會議團類的單通通取消，就算有賓客是延期而非取消，卻也不知會延到何時，業者只能靠外帶餐點來拚業績。

疫情嚴峻使得許多餐廳內用業績慘澹，而餐飲外帶商機再起，台北福華大飯店表示，飯店外賣櫃的餐盒原本1天約賣50個，現在則是1天會賣出100個，等於業績暴增1倍，並以每周更換菜色來維持給消費者的新鮮感；福容大飯店全台各連鎖的外帶業績較上月同期成長5成，「福容線上食堂」外送成績更成長6成，並有持續上升的趨勢。王品集團旗下17大品牌新推出多種外帶外送優惠方案，王品集團也表示，其中日本料理餐廳「藝奇」在這2天的外帶業績就成長2成。

因應雙北升至第三級，饗賓餐旅宣布即日起旗下日料自助餐廳「旭集」信義店執行由服務人員為客人將所需餐點送到餐桌上的「全位上服務」，而「饗食天堂」和「果然匯」全台分店則加派人力協助客人取餐，以維護取餐區的衛生與安全；此外，饗賓7大品牌外帶外送服務即日起也全數於「饗帶走EATOG」平台上線，並推出消費滿額折扣優惠。

台北六福萬怡酒店將館內「粵亮廣式料理」及「敘日全日餐廳」的熱門招牌料理轉換成在家也能享用的外帶美食，包含中、西式美味，從便當、前菜、主食、湯品、港點等類別可選；六福客棧便當的款式近期也有多達19種，除了台北7個實體販售點及來電訂購外，也有Line官方帳號線上訂便當服務。

台北喜來登大飯店看準消費者生活型態改變，斥資百萬元將黃金門面「The Deli烘焙坊」重新打造為新形態外賣店，不僅推出餐廳冷凍商品如喜來登牛肉麵、家鄉雞滷醬等，還有熱食點心、烘焙糕點與名產伴手禮；為加強防疫管控，店內所有麵包、餐點採獨立包裝或加蓋展示，取餐夾子每2小時即更換，餐檯上也設有消毒液供使用，保障食物安全以及賓客健康；台北喜來登大飯店也表示，預計將在下周推出外帶便當來搶商機。

(中時 )