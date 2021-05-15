國內新冠肺炎疫情連環爆，中央流行疫情指揮中心15日公布180個本土確診案例，為了防止病毒再度擴散，高雄市長陳其邁緊急召集各局處首長，研擬「準三級防疫令」，相關規定自即日實施到5月28日為止，其中，外出時需全程配戴口罩，相關單位會到公共場域強力稽查，高雄的休閒娛樂場所也需關閉至準三級防疫令結束為止。

陳其邁宣布即刻起高雄進入準三級防疫準備，並發布外出時全程戴口罩、避免不必要移動、活動或集會、自我健康監測（有症狀應就醫）、營業場所及洽公機關須落實人流管制、保持社交距離、遵守企業持續營運指引之防疫規定、落實個人及工作場所衛生管理、鼓勵企業持續營運因應措施（如異地或遠距辦公、彈性時間上班）、餐飲場所應遵守實聯制等防疫措施、婚喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消、大眾運輸加強清消等8項應變措施。

此外陳其邁更下令5月28日前關閉高雄休閒娛樂場所，其中包含歌廳、舞廳、舞場、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、夜店(PUB)、養生館、護膚店、理容按摩視聽複合店、特種咖啡業（含陪侍小吃部等備有陪侍服務，供應飲料的營利事業）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所 （含KTV或設施內提供伴唱視聽設備之營業場所）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心，桌球羽球館）、室內螢幕式高爾夫練習場、網咖、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所與飯店內附屬上述場所及無法保持社交距離之其他類似場所。

高市府衛生局表示，口罩是目前在人與人的接觸上最好的隔絕物，所以建議民眾只要外出都戴上口罩，目前是沒有嚴格到在馬路上沒戴口罩就開罰，但只要是特定或密閉的公共場域發現有違規者，將會依傳染病防治法嚴格開罰，而娛樂場所若沒依照規定關閉，也會依法對主管機關或負責人開罰。

(中時 )