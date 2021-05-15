台北疫情升溫，萬華快篩站人滿為患，200個號碼牌一早就發完，台北市長柯文哲指出，站點剛啟用效能不太好，但明天開始萬華地區會增加1個快篩站，相信日後速度會變快，領號碼牌不用等太久。

台北副市長黃珊珊補充，目前萬華快篩站發現陽性篩檢率為10％，但實際狀況要以中央公布的為主。黃表示，快篩站剛運作1、2天，確實有些狀況，今天市長有指示，未來會開第4、第5個快篩站，預計明天可以啟用，現有快篩站也調會撥其他醫療院所同仁，規畫從今天下午請各院所增加量能，每站增加一組醫護人員，讓篩檢速度變快。

(中時 )