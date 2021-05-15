江蘇蘇州、湖北武漢14日晚間分別遭到龍捲風肆虐，迄今已造成12人遇難379人受傷。湖北省武漢市15日下午召開近期強對流天氣應對處置記者會統計，此次EF2級龍捲風已致8人遇難，230人受傷，現正設法應對相伴而來的洪澇水災。江蘇蘇州盛澤規模更大的EF3級龍捲風，則已致4死149傷，中心最大風力17級。

《長江日報》長江雲用戶端報導，5月14日20時39分，武漢市蔡甸區奓山片區、武漢經開區軍山片區突發EF2（對應風速49至60米每秒）級龍捲風，部分村灣房屋受損，大量樹木折斷、部分工棚倒塌。接報後，省應急管理廳、省消防總隊工作組立即趕赴現場指導救援，連夜部署搶險救災工作。

災害發生後，省應急廳連線調度會商，及時研判情況，省應急辦在前期預警的情況下，連夜下發緊急通知，要求做好強降雨天氣防範應對工作，派出工作組趕赴現場指導救援處置工作。

此外，荊州市、恩施州、仙桃市應急管理局通過報災系統報告，截至5月15日8時統計，13日以來降雨和強對流天氣過程引發洪澇和風雹災害，造成荊州市的3縣（市）和仙桃市3.8萬人受災，緊急轉移安置4人；農作物受災面積2.07千公頃；因災倒塌房屋4間，不同程度損壞98間；直接經濟損失1169.8萬元人民幣。恩施州2戶8人安全轉移。其他災情正在進一步核查中。

報導稱，15日到16日白天，受高空波動和中低層切變線影響，湖北省有較明顯降水發生，省內部分地區有短時強降水，局部有雷暴大風、冰雹等強對流天氣。15日晚到16日白天省內大部地區將出現平均風力4到5級，陣風6到8級的偏北大風。

湖北省應急廳要求各地應急部門加強氣象研判，強化短臨預警；加強極端天氣情況下風險隱患排查，特別是立即停止戶外作業；做好傷患救治和受災群眾的安置工作；加強應急值守和應急準備工作，做好救援力量前置。

據報導，龍捲風的風力分級分為EF0，EF1，EF2，EF3，EF4，EF5。這次發生的EF2級龍捲風，風速為191~260公里／小時，風力能夠將沉重物品吹出數百米遠，能夠掀翻汽車，將大樹連根拔起，會將屋頂和牆壁一起吹走，其破壞程度比較大，被稱為較大龍捲風。

央視新聞15日報導，5月14日19時前後，江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮部分地區突遭EF3級龍捲風襲擊，中心最大風力17級。截至15日5時，排查搜救結束。經統計，災害共造成4人死亡、19人輕傷、130人輕微傷；受損農戶84戶，受損面積1500平方米；受損企業17戶，受損面積13000平方米。當地部分斷電區域供電已恢復，現場秩序基本恢復穩定。

(中時 )