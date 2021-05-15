台灣本土案例暴增，新竹縣長楊文科15日緊急開設準三級應變中心，指示遵守行政院防疫指引，20大行業從15日晚間6點起停業至6月8日，轄內蝦場、陪侍小吃部、護膚店、夜市、溫泉業也暫停開放，全力防堵疫情擴散。

楊文科表示，15日下午緊急舉辦應變會議，包含啟動專責醫院的專責病房，擬定負責醫院預做社區擴大篩檢，提供第一線醫事人員、防疫人員的自我防護及通報，提早佈局、因應疫情。

竹北國民運動中心、縣立游泳館、體育館暫停營業，社區大學、樂齡學習中心、成人基本教育班、新住民學習中心及各數位機會中心、家庭教育中心，即日起至6月8日暫停開課。

新竹縣內4家合法溫泉業者所經營的大眾池也暫停開放。文化局圖書館、美術館、縣史館則閉館至6月8日，演藝廳停止外借，所有節目延後或暫停，縣史館原先預定16日舉辦的518國際博物館日「互動科技親子工作坊」也取消。

新竹縣托嬰中心、住宿型長照機構謝絕訪客、托育資源中心暫停對外開放，住宿型長照機構，社區關懷據點及長青學苑暫停運作，各項補助活動也全數暫停。此外，里民集會所、活動中心也暫停外界，縣府也請各村里幹事加強檢疫電話的關懷時效，轄內宗教團體、祭祀公業，暫緩辦理大型活動、信徒大會、派下員會議。

20大休閒娛樂場所包含1.歌廳、2.舞廳、3.夜總會、4.俱樂部、5.酒家、6.酒吧、7.酒店(廊)、8.錄影節目帶播映場所(MTV)、9.視聽歌唱場所(KTV)、10.理容院(觀光理髮、視聽理容)、11.指壓按摩場所、12.健身休閒中心(含提供壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、13.保齡球館、14.撞球場、15.健身中心(含國民動中心)、16.室内螢幕式高爾夫練習場、17.遊藝場所、18.電子遊戲場、19.資訊休閒場所、20.休閒麻將館，另外，縣府擴大辦理其他5項行業也停業，包含1.釣蝦場、2.陪侍小吃部、3.護膚店、4.夜市、5溫泉業(大眾池暫停開放)及其他類似高風險場所。

(中時 )