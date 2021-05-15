我國今新增180例本土個案，中央流行疫情指揮中心表示目前已啟動172家急救責任醫院的專責病房開設，目前已完成1495床，另有1092床開設中，預計下周一全數完成開設，屆時將有2412床的量能。

衛福部次長石崇良表示，針對新冠確診病患收治目前共分三階段規劃，第一階段為負壓隔離病房，國內負壓隔離病房分佈在全國87家醫院，共計有670床，目前空床數達298床。

第二階段則是啟動172家急救專責醫院設置，石崇良說，中央核定數共有2412床，目前已陸續開設，其中有1495床完成開設，空床數達1092床，預計下周一會全數開設完成。

石崇良指出，第三階段會啟動集中檢疫所，將發病十天後症狀已有緩解的個案送進集中檢疫所隔離，目前共整備4000床左右，

石崇良說，今天上午已與台北市政府協調，在各醫院外設置戶外篩檢站，另外也在社區內設置社區型篩檢站，呼籲有意接受採檢的民眾分流，有症狀者到醫院接受採檢，無症狀者則到社區篩檢站採檢即可。

除篩檢外，石崇良也說病患收治也要分流，目前在台北市、新北市、桃園市的指定急救責任醫院共有46間，共設有847間專責病房，這些量能會優先收治確診病人，另外三級地區如雙北，也啟動專責醫院，這部分也會優先來擴充。

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時 )