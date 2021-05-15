台南市傳出有確診者從北部搭乘火車返鄉，台南市環保局強調已完成確診個案足跡消毒，台南市長黃偉哲15日下午視察台南客運轉運站消毒工作，他認為若個案明知確診還搭交通工具，將會給予開罰，建議中央未來在大眾運輸系統採實聯制，方便疫調。

傳出有確診個案從板橋搭火車回台南市的醫院就醫，經過篩檢後確診。台南市環保局15日強調，已漏夜對火車站內外與周遭環境進行大規模消毒工作，並針對各交通場站大型營業場所、觀光景點與商圈定期清潔消毒。

黃偉哲15日下午視察北區的台南客運轉運站，他建議中央政府對於大眾運輸系統例如國道客運、台鐵、高鐵購票都要採實聯制，這次疫情嚴重，有確診搭火車回台南，地方政府要追同車廂與同班車者，有相當高的難度。

黃偉哲表示，個案在北部時，雖知道有去萬華區且身體出現不適，當時還不知道自己確診，才搭大眾交通工具回來，防疫之外還需兼顧人性，很難苛責。他指示，未來對每個大眾運輸場站，每天至少做1次以上消毒。

針對休閒娛樂場所與夜市封閉，黃偉哲表示將與中央同步，夜市暫時不封閉，但嚴格要求戴口罩與消毒，並需撤除桌椅，一率採取外帶。

對於學校防疫，黃偉哲宣布各校畢業典禮一律取消，改採線上，畢業旅行一律取消，學校場館、廠舍、操場、館舍一率不外借，也無法接受民眾去校內運動。

在餐廳的部分，黃偉哲表示將鼓勵採取外帶為主，即使內用，也需遵守中央流行疫情指揮中心的規定。

(中時 )