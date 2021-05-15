雙北第三級警戒，雙北四大超商包括7-11、全家、萊爾富、OK今（15日）都緊急啟動實聯制；7-11雙北區域內門市撤除座位區、停止販售自助區食品、雙北門市啟動實聯制，全台門市暫停開放洗手間，且已暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲活動。

萊爾富雙北地區門市全面實施「實聯制」登記，消費者可利用手機掃描門市入口海報上的QR Code即能快速完成登記。（萊爾富提供）

全家便利商店配合疫情指揮中心與雙北市政府，並提供消費者安心賣場，預計於今日16時後啟動雙北地區實聯制，於店外張貼實聯制海報的QR Code，呼籲民眾進店時，均需配合海報上的QR code登記入店，填寫海報上的店號、姓名、手機/市話、含個人之同行人數；另櫃台也備有紙本版供民眾填寫。

萊爾富雙北地區門市全面實施「實聯制」登記，消費者進入超商時，可利用手機掃描門市入口海報上的QR Code，即能快速完成「實聯制」登記；未攜帶手機者，則以紙本方式進行登記。為讓實聯制登記流程更容易與順暢，萊爾富化繁為簡，消費者只須透過手機掃描門市入口海報上的QR Code，首次登入須依序填寫姓/名/暱稱（擇一填寫），留下正確手機號碼、進場人數完成實聯制登記；之後再進入萊爾富任一門市，只須掃描門市QR Code即會自動帶入原填寫的姓名與手機資訊，僅須選擇進場人數即可入店。

OKmart 因應此次防疫升級，三級警戒區域進行入店實聯制管理，消費者進店宣導配合填寫實聯制表單，採用手機雲端填寫上傳，未攜帶手機者則現場填寫紙本表單，統一由門市人員彙整於名單；其餘地區以門市宣導以及會員消費登錄為主。目前民生物資備品、防疫備品數量皆充足，民眾可善用會員訂購系統快速獲取所需要的商品資訊。另，全台門市皆做好防疫措施，暫停開放顧客使用廁所與顧客休息區，門市每隔8小時會進行賣場清潔消毒，會視來客數或使用頻率調整清潔次數。

消費者進入OK門市時須掃描各分店QRcode進行實聯制登記，於結帳時由門市人員確認是否登記，若顧客未帶手機則提供紙本登記。登記內容為進店時間、聯絡人、聯繫電話、同行人數。（OK提供）

消費者進入OK門市時須掃描各分店QRcode進行實聯制登記，於結帳時由門市人員確認是否登記，若顧客未帶手機則提供紙本登記。登記內容為進店時間、聯絡人、聯繫電話、同行人數。（OK提供）

(中時 )