遠東巨城購物中心配合中央疫情指揮中心及政府衛生主管機關指示，即日起全面實施實聯制。（遠東巨城購物中心提供／邱立雅竹市傳真）

疫情升溫！北投家樂福民眾爆搶購 百客人待結帳、泡麵搶空

疫情嚴峻，本土病例暴增180例，新竹市進入準3級防疫準備，每逢周末就大爆滿的Big City遠東巨城購物中心，15日一早不見平常假日排隊進場車輛，人潮大減3成，不少民眾轉戰大賣場、公教福利站囤貨，架上泡麵衛生紙幾乎掃光。

近日因疫情升溫，巨城配合中央疫情指揮中心及政府衛生主管機關指示，即日起全面實施實聯制，步行顧客於1F廣場、創藝大樓及B1里民廣場原防疫入口動線，騎乘機車的顧客於B1、B3、B4防疫入口，即可以掃描QR code或填寫紙本登記表方式入館，開車顧客則在進入停車場時利用車牌辨識系統進行疫調。

此外，巨城接駁車持續備有消毒器具且每趟進行全面消毒，體溫超過37.5度謝絕乘客搭車，維持主要出入口配置足量的手部消毒器，賣場推車及購物籃定時消毒，現階段賣場全面停止試吃，主題餐廳用餐同樣採實聯制登記進入，美食街座位區放置隔板、安排梅花座，隨時以乾淨抹布及消毒酒精擦拭座位區，活動方面亦遵照指示，戶外500人以下、室內100人以下之人數進行管制。

館內清潔人員以乾淨抹布及消毒酒精於各樓面擦拭手扶梯把手、電梯按鈕、休憩桌椅等公共設施，也由每2小時升級為每1小時進行消毒。全館全天候不間斷進行室內排換氣作業，空調設施也定期更新濾網與檢測，定時執行病媒防治的清潔消毒工作。

巨城不見過往假日洶湧人潮，有民眾推測應是轉戰大賣場及公教福利站囤貨，郭姓民眾表示，泡麵區、衛生紙區架上幾乎被掃光，工作人員補貨補個不停，每輛購物車上一定都有泡麵跟衛生紙兩樣。郭姓民眾表示，原本預期結帳會等很久，可能支援收銀人數增加，大概等15分鐘就輪到了。

(中時 )