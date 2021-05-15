荷蘭半導體設備商龍頭艾司摩爾（ASML）去年於台灣南科設立訓練中心，以培訓EUV（極紫外光）設備人才，而如今也計畫將前往韓國打造訓練中心；南韓產業通商資源部（The Ministry of Trade, Industry and Energy）週四（13日）宣布，艾司摩爾將於未來4年斥資2400億韓元（折合新台幣約59億）於南韓設立EUV再製廠和訓練中心。

在以往，全球EUV工程師，即便僅負責部分專業技術，都一律需要前往艾司摩爾荷蘭總部接受數個月的訓練。艾司摩爾去年8月在台南科學園區設立EUV全球技術培訓中心，計畫3年內擴大艾司摩爾於台灣的研發團隊人數。

艾司摩爾表示，將一個新手工程師培訓成一名技術成熟、可獨立作業的EUV工程師，需要經過18個月的訓練。

據《BusinessKorea》報導，南韓產業通商資源部於週四宣布，艾司摩爾計畫將在未來4年中，投入2400億韓元於南韓京畿道華城市打造EUV再製廠和訓練中心。

EUV微影設備為先進半導體製程中不可或缺的一項設備，而艾司摩爾又是全球唯一EUV微影設備供應商，其一台設備單價逾2000億韓元；然三星、SK海力士（SK Hynix）、台積電等多家大廠都對該設備有高度需求，但年產量僅約30至40台。

據報導稱，艾司摩爾和南韓客戶上的業務關係，有望因這項投資決定而更加緊密；另外，艾司摩爾於南韓設立的再製廠，也將升級目前南韓運作中的EUV微影設備，而訓練中心主要培訓操作該設備的工程師。

(中時新聞網)