台灣疫情延燒，目前雙北即日起至28日，防疫警戒標準提升至第三級，停止室內5人以上，室外10人以上之聚會，各家電視台也紛紛祭出高規格的防疫措施，民視應疫情，去年即成立「防疫小組」由一級主管率重要幹部維持一週至少一次的會議，近期因為疫情升溫，疫情小組已是每天多次召開，上週也以「準三級警戒」作業來提前部署。

針對大家關心的戲劇綜藝錄影工作，除平日已加強公共空間的消毒次數，分區用餐，一律強制要求佩戴口罩（除開錄當下的演員外，但彩排、其他時間藝人都必須戴上口罩）全力配合指揮中心的規定。民視自去年2月1日起，便嚴格實施工作同仁、演藝人員、製作單位以及訪客的防疫規範，凡是進入民視大樓，必須填寫線上防疫調查表，並配合量額溫、配戴口罩，各樓層辦公室出入口也提供酒精消毒。近日疫情升温，更強化落實防疫，大樓電梯分流搭乘，所有訪客均不得進入大樓辦公空間，只能於一樓特定空間洽公。

關於節目錄製，包括民視戲劇節目八點檔《多情城市》、備檔戲《黃金歲月》，以及綜藝節目《台灣那麼旺》、《綜藝大集合》、《美鳳有約》、《醫學大聯盟》、《這事有影嘸》等節目都是棚內錄製，錄影前一定要提供來賓、藝人、工作人員實名制名單，除演員演出當下，所有工作人員一律強制配戴口罩。此外，《台灣那麼旺》評審區特別增設透明隔板，舞台上未上場表演的選手及樂師都會要求戴上透明口罩。而昨天錄影的《綜藝大集合》也要求參與錄影的學校同學在未上場比賽前，都戴上口罩。

播出中的八點檔連續劇《多情城市》，不只是工作人員戴上口罩，連演員在拍戲以外也都把口罩戴緊緊。王瞳表示雖然會造成演員群補妝的不便，但大家都非常願意配合，希望疫情盡快平息。正參與《黃金歲月》演出的陳美鳳也帶動呼籲大家要全力配合防疫，攜手守護家園、守護台灣。綜藝大哥胡瓜一向最注重防疫安全，更願意登高一呼，希望民眾乖乖在家，一時不便可以換來更健康安全無虞的生活。

雙北升三級注意！外出未戴口罩最高罰1.5萬 聚會違規最重罰30萬

(中時 )