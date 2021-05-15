今天是NBA名人堂的入主頒獎儀式，原本去年就要辦的重大典禮因為新冠肺炎肆虐美國而延到今年舉行，每位入選者都將穿上代表性的橘色夾克，並上台發表得獎感言，這次入選名人堂的名單有傳奇大前鋒「石佛」鄧肯(Tim Duncan)、「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)，還有「小飛俠」柯比布萊恩(Kobe Bryant)，這是NBA球星部份。

另外入選的還有四屆奧運金牌得主凱琪絲(Tamika Catchings)、前火箭教練湯加諾維奇(Rudy Tomjanovich)、大學男籃傳奇教練沙頓(Eddie Sutton)、大學女籃傳奇教練穆爾基(Kim Mulkey)及史蒂文斯(Barbara Stevens)。而本屆最令人遺憾的是柯比在去年因直升機事故過世，所以今天他無法到場，改由大女兒娜塔莉(Natalia Bryant)代替領獎。

另外遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)也與名人堂合作，設計柯比紀念展覽，而在場的鄧肯、賈奈特談到柯比也語帶不捨，前者說：「最好競爭對手造就最好的你，這就是柯比對我影響，每個人都很悲傷。他是一個很有獨創性的球員，影響整個籃球世界。」後者則說：「找不到比他跟鄧肯更適合一起進名人堂的人，明明是三個人入選，卻只有兩個人到場，他不在了！」

柯比大女兒娜塔莉代表已故父親穿上橘色夾克並致詞，和媽媽一起拍攝照片，場面非常溫馨感人，相信柯比在天上一定備感榮耀，而柯比名人堂引薦者正是籃球之神喬丹(Michael Jordan)，他也在去年追悼會上痛哭，講述自己與柯比相當深厚的友誼和故事，上禮拜更曝光他和柯比最後的訊息內容，大家看了非常鼻酸，也能看出喬丹與柯比的交情有多深。

另外鄧肯與賈奈特都是在2016年選擇退休，鄧肯一生效力於馬刺，拿下多座冠軍與NBA獎項、頭銜，賈奈特生涯開始與結束則在灰狼度過，中間到塞爾提克組三巨頭拿下生涯首冠，接著再轉去籃網隊，可惜沒能再拿下一座冠軍，而柯比享年41歲，生前18度當選全明星球員、5度拿下NBA冠軍、兩度榮登得分王、12度入選年度防守球隊。

(中時新聞網)