本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

中央流行疫情指揮中心今天上午宣布雙北市升至第三級疫情警戒，引起民眾搶購泡麵、生鮮、米、乾糧等民生物資。萊爾富、7-ELEVEN等相關超商業者盡力補貨，以滿足購買需求外，亦祭出「實聯制」登記加強防疫措施。

萊爾富表示，即起，雙北地區門市全面實施「實聯制」登記，消費者進入超商時，可利用手機掃描門市入口海報上的QR Code，即能快速完成「實聯制」登記；未攜帶手機者，則以紙本方式進行登記。

7-ELEVEN表示，雙北地區門市在三級疫情警戒宣佈就配合施行「實聯制」登記，其餘亦有提供酒精給顧客免費使用，加強定期清潔門市自助區、ibon、提款機等公共區域，中並於座位區採取梅花座提醒，排隊動線也標示保持1.5公尺社交安全距離，提醒消費者進入門市消費必須配戴口罩以符合防疫規範。

萊爾富表示，目前消費者進入超商時，以紙本登記電話、姓名方式，實施「實聯制」登記。另外防疫措施包括門市人員當班須全程配戴口罩、勤洗手，咖啡製作前手部須確實以酒精消毒，每日上班前或外出返店時測量體溫並確實登入「全店人員體溫檢測」中，如有感冒、發燒跡象或相關症狀應戴口罩盡快就醫，並通報直屬主管（區主任）知悉，店長也必須留意同仁健康復原情形及回報區經理。

全家便利商店雙北地區目前尚未實施「實聯制」登記，但全台門市同仁全時段配戴口罩、加強手部消毒，同時張貼宣傳海報呼籲民眾進店需配戴口罩；店內於結帳區、休憩區皆張貼保持社交距離宣傳海報，並拉大座位區的距離；另於離峰時段及早、中、晚大夜等4個時段的人員交接班時於休憩區、熟食區等重點區域定時消毒。

百貨方面，京站12日起已率先實施「入館實聯制」防疫措施，新光三越、遠東百貨、遠東SOGO、台北101、比漾廣場、京站、Global Mall、統一時代百貨台北店及誠品等都跟進；量販、超市像是家樂福、愛買、美廉社也有，好市多因採會員制，可管控進出人員，全聯也要消費者登記姓名、電話。

雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

(中時新聞網)