彰化縣衛生局長葉彥伯說明這次6人確診。 （吳敏菁攝）

彰化暴增6例確診，是同一家庭成員在母親節聚餐交互感染，染病起於58歲父親和55母親接受LINE訂水果，6日曾到萬華地區受送，7日回到彰化，9日在別縣市進行家庭聚餐，32歲女兒、31歲大兒子與24兒媳和26歲次子全都染疫，因為媽媽和大女兒因不舒服還去刮痧，所以隔壁鄉鎮刮痧業者也確診了。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這次一口氣6人都確診，只能說病毒較去年已有所不同，變異地得更毒了，去年白牌司機也是家庭聚餐，一半確診，這次卻是參加聚餐者，百分百全都染疫。目前疫調，這對南彰送水果夫婦是開著小貨車到萬華等地區送貨，送貨名單已經都掌握了，萬華是其中一個點，夫婦隔天才回到彰化，哪裡用餐等還待調查，目前所知是在小貨車過夜， 9日母親節聚餐後，媽媽和女兒都出現了不舒服症狀，還去刮痧，爸爸還建議母女先去診所看診，13日採檢陽性，緊急進行整個家庭成員，才檢出都中標，連刮痧工作者也都染疫了。

父親、母親和大兒子是住在同一鄉鎮，女兒是附近鄉鎮，刮痧業者是隔壁鄉鎮，次子則住在台中市，除了6人分散出去的家庭成員都列入接觸史追蹤，疫調足跡包含了20個場域，至少上百名接觸者。

由於，媽媽和女兒出現不舒服症狀後，又去刮痧，刮痧為個人工作室，今天才採檢到陽性，過程中的接觸者，還在進一步調查中。此外，夫婦送貨足跡的接觸者，也都還在進一步清查之中。葉彥伯提醒，這次變異病毒傳染力非常強，疫調包抄的動作要非常快，已經和去年看到病毒完全不一樣了。

(中時 )