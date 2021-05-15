TRASH即將推出相隔3年的專輯，他們為了創作新專輯特地上山「閉關」兩星期，除了生活上不便利，如沒有網路、沒有超商之外，最令他們難忘的是4人竟在山上解開了一些過去不曾對彼此說過的結，讓他們彼此關係更像家人，幾乎沒有秘密。

談到新歌〈家 Home〉，主唱阿夜表示：「『家』對我們來說就是彼此，不一定是具體的；對我們來說，只要心之所向的地方，就是所謂的『家』。」鼓手魁剛也提到某個夜晚下山到超市補貨，回山上的路上一片漆黑，在找路時看到前方成員們所在的小屋燈還亮著，他瞬間覺得安心，魁剛笑說：「我想那應該是家帶給我的感覺，一種安定的力量。」

MV請到導演黃中平操刀、黃子然擔綱攝影，父子聯手為這支MV加強影像能量，導演更在作品中大玩光影、視覺的變化，甚至讓團員們全身噴滿反光漆，在鏡頭前營造「發光」的效果，原本工作人員還擔心會造成皮膚過敏，但敬業的他們二話不說就直接讓反光漆噴在臉跟身體上，他們對成品滿意直呼：「這次MV實在拍得太帥了！」

而以〈家 Home〉這首歌作為回歸的第一步，對TRASH來說別具意義，這首歌同時是他們到深山的閉關之作，寫出TRASH四人之間缺一不可的情感，也告訴十年來一直支持著他們的樂迷家一直都在。〈家 Home〉已在各大數位平台同步上架，MV也在昨晚(5/14)全球首播。

TRASH繼2018年推出專輯《11:11》、2020年推出EP《Never Die》；今年將推出全新專輯，更是相隔三年的正規專輯。這些日子裡，TRASH經歷了從休團到重振精神再出發；也在簽進新公司後，緊接著發行EP席捲樂壇、並獲肯定入圍金曲獎最佳樂團獎，這一切的過程，他們心中充滿了感恩，也成為了創作的養分。

TRASH成員頤原(左起)、阿夜、魁剛、博文。（華納音樂提供）

TRASH新歌〈家 Home〉已在各大數位平台同步上架。（華納音樂提供）

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