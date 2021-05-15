雙北今（15）進入三級警戒，台灣本土大爆發，1名住在國外嚴重疫情區域的網友分享，三級警戒相當於「半封」，就是要求民眾盡量不出門，而完全封城會引發民怨；他也分享自己的防疫方法，除了拿到外送時必須外層消毒、內部再加熱，不要亂用手摸眼鼻，上班時全程戴口罩等，強調戴口罩絕對有效，「口罩戴好就對了」。

該網友在PTT上發文表示，目前雙北為三級防疫階段，就是相當於在國際上「半封」狀態，而半封就是為了維持經濟及教育等必要活動，而其他活動則降低，「就是可以不要出門，就不要出門」，他接著指出為什麼不要完全封城，他因為在國外曾經歷2次封城，他說最後會有1個很大問題，「就是人民會耐不住」。

1名住在國外嚴重疫情區域的網友分享，三級警戒相當於「半封」，就是要求民眾盡量不出門，強調戴口罩絕對有效，「口罩戴好就對了」。（圖／翻攝自PTT）

1名住在國外嚴重疫情區域的網友分享，三級警戒相當於「半封」，就是要求民眾盡量不出門，強調戴口罩絕對有效，「口罩戴好就對了」。（圖／翻攝自PTT）

該網友說，民眾封城太久就會變成暴發反封城抗議，就算真的要封城，也不能封太久，全台灣民眾應該都保持著般半封的心態、待在家裡；而外送物品就是先消毒外觀，內部則再加熱消毒，吃東西需完全洗過手，上班全程都戴口罩，不要亂用手亂摸眼鼻，拔下的口罩要放在陽台通風處，或是丟進可以包起來的垃圾袋裡，回家後衣服也要全部清洗。

該網友說，他目前所在地區每天約增加6千名確診者，已經長達好幾個月，他都是此方式生活，他說戴口罩是實有效的，目前疫苗還次不能完全對抗印度、巴西變種病毒，「台灣尚沒有巴西或印度變種 各位只要全程都戴口罩，忍個3週、1個月，台灣是有機會回到過去」，「對自家長輩也要請他們戴口罩 因為一旦發作 長輩風險最高，已打過疫苗的朋友也不要大意，在疫情之前不要大意」，「工作與上學被斷影響會很大 一切都要戴口罩」。

(中時新聞網)