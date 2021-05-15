台灣疫情大爆發，但衛福部長陳時中日前卻表示，沒目的的普篩會削弱對疫情的防堵。對此，台北市議員王世堅認為，陳時中應該調整心態，並釋出快篩資源，在高風險地區設置普篩站，他更指出，早在2周前松山分局之亂時，他就與其他議員建議台北市長柯文哲勒令八大行業停業清查，若當時有這麼做，也不會有後來的這些問題。

王世堅14日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，全國疫情確實是升高了，但疫情越升高，越危險的時候，從政府到民間，大家應該要越冷靜沉著，現在不是追究責任的時候，追究責任不能解決問題。

王世堅指出，醫療公衛是柯P的專業，但如果他連衛生局、聯合醫院都沒辦法處理好，給市民圓滿的交代，那他這個市長將會一事無成，因為這是他的專業，「他今天也一些做為是對的，向對外勞發出特赦的號召，其實這也有經過中央，陳時中也有背書」。

王世堅認為，台灣的醫療資源其實是夠的，因此不要再執著於是不是要普篩，前幾天陳時中他們在立法院還說普篩是一種浪費，王世堅覺得這種心態要調整，現在高風險地區不僅要篩，而且要快篩，以現有的篩檢資源，不但要在高風險地區設普篩站，而且要針對台北市1200個基醫療診所，尤其萬華區。

王世堅分析，平均一個診所一天有50位患者上診，所以是不是中央趕快釋出快篩資源給他們，讓基層醫療院所也可以馬上幫市政府和中央判定，到底來的是新冠肺炎？還是感冒？這必須由中央地方一起配合。

王世堅還說，2周前松山分局之亂時，他和其他議員就建議柯文哲，除了掃黑，也勒令八大行業停止營業，當時如果停止營業，普遍下去稽查，也不會有後續發生的事情，「這些建議希望大家集思廣益、充分討論」。

(中時新聞網)