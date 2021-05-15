中央流行疫情指揮中心今宣布新增180例本土病例，雙北也提升至3級警戒，但行政院卻疑似有網軍介入大內宣，民進黨立委蘇巧慧今臉書貼文宣導防疫措施，文末卻出現「以上臉書文搭配政院圖卡，再請大哥@Hsiang Jung Wu大姐@蘇巧慧過目，若無誤 建議即刻發出」，相關貼文經截圖迅速在網路瘋傳，引起資深媒體人痛批「防疫當頭，蘇家父女，真的是...」。

蘇巧慧臉書。(圖/翻攝自 蘇巧慧臉書)

陳時中今表示，雙北防疫警戒自5/15致5/28日提升為三級，但不停班課。

蘇巧慧15日在臉書貼文稱，今天確診數來到新高，是因為大家意識並警覺已進入「社區感染」、配合防疫單位擴大篩檢；但請國人同胞不要恐慌，防疫關鍵時刻更應該保持冷靜，加強防疫力道，唯有社區防疫 才能控制疫情。

民進黨立委 蘇巧慧。(圖/本報資料照)

她續指，「阻斷傳播鏈，別讓疫情再蔓延，減少不必要外出、勤洗手、戴口罩，同時不要獵巫、起底，發現自己身體有症狀，趕緊撥打1992通報」。「以上臉書文搭配政院圖卡，再請大哥@Hsiang Jung Wu大姐@蘇巧慧過目，若無誤 建議即刻發出」。

羅友志對此在臉書貼文感嘆，「防疫當頭，蘇家父女，真的是...以下開放惡毒字眼」。網友也痛批，「身為政治人物還把通報電話打錯？1992要打給誰？」。

防疫當頭， 蘇家父女，真的是... 以下開放惡毒字眼 由羅友志 友話直說發佈於 2021年5月14日 星期五

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時新聞網)