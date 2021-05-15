《印度斯坦時報》（Hindustan Times）15日報導，待下一批法製「飆風」（Rafale）戰機返回本土後，印度空軍將於戰略要地西利古里走廊（Siliguri Corridor）建立第2支專門操作該型戰機的中隊，待命應對「洞朗」（Doklam）等地的中印邊境衝突。

根據報導，4架印度飆風戰機將於19至20日從法國波爾多梅尼亞克空軍基地（Bordeaux-Merignac Airbase）起飛，在阿拉伯聯合大公國空中加油機的支援下返回印度。這批飆風不會如先前一般分配至印度北部的的安巴拉空軍基地（Ambala Air Force Station），而是前往印度東部西孟加拉省的哈西馬拉空軍基地（Hasimara Air Force Station），加強當地駐軍的作戰能力。

印度空軍表示，哈西馬拉基地已完成跑道、彈藥庫、防爆掩體區（blast pen）、官兵營房等設施的擴建與翻新，將在月底開始運作。新飆風中隊預計將繼承第101「獵鷹」（Falcons）中隊的番號和歷史，該中隊最早於1949年創立，操作過噴火（Spitfire）、吸血鬼（Vampire）、Su-7、MiG-21等英、俄製戰機，並曾參與1965年和1971年的印巴戰爭，不過已於2011年解編。

《印度斯坦時報》指出，由於法國願意向印度提供包括發動機在內的多項技術轉移，且印度空軍似乎也對飆風的性能頗為滿意，未來或進一步採購更多的飆風，填補「中型多用途戰機」（MMRCA）標案所需的126架戰機空缺。

哈西馬拉基地位於戰略要地西利古里走廊，當地為連接印度東北部領土和其他領土的狹長區域，最窄處僅寬23公里，被稱為「雞脖子」（Chicken's Neck）；尤其錫金省（Sikkim）更是印度與中國大陸、尼泊爾和不丹的交界，曾發生過多次邊境衝突。

(中時新聞網)