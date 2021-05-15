因應中央流行疫情指揮中心宣布提升雙北地區疫情警戒至第三級，且109年度所得稅申報繳納期限已延長至6月30日止，為降低群聚風險，財政部宣布設於北部地區國稅局於疫情警戒第三級期間（目前宣布為即日起至5月28日止）停止對外提供報稅臨櫃服務。

財政部說明，因應目前國內COVID-19疫情持續嚴峻，臺北市及新北市自即日起至5月28日提升疫情警戒至第三級，該部設於臺北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣轄內之國稅局總局、分局、稽徵所及服務處於疫情第三級期間，停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務(含臨櫃查調所得、協助網路報稅及遞送證明文件等)。

財政部表示，去度所得稅結算申報已延長至6月30日，請民眾多加利用手機、平板或電腦進行網路報稅並利用多元方式繳稅，民眾可至四大便利商店Kiosk多媒體資訊機列印查詢碼辦理網路申報及補印稅額試算繳納單，輕鬆完成申報納稅。

民眾如有申報問題，可利用電話或粉絲專頁洽詢，以降低群聚感染風險。如果民眾一定要前往國稅局辦理其他業務者，請民眾配合現場防疫規劃措施，保護自己也保護他人。

(中時 )