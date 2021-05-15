桃園市長鄭文燦15日防疫會議後接受媒體聯訪，他表示，北北基桃是同一個生活圈，往來非常密切，決定除了室內5人、戶外10人外，其他比照政院管制事項，桃園進入準3級。雙北額外社福、文化、運動、休閒場館，也比照停業到5月28日，明天起實施。

鄭文燦表示，北北基桃是同一個生活圈，工作、就學、通勤、往返非常的密切，因此桃園決定也用準三級的方式管制。政院所公布的9點管制事項，除了室內5人、戶外10人之外，其他比照辦理。另外，雙北的館舍，包括社福場館、文化場館、運動場館、休閒場館，桃園一律比照，停業到5月28日。

另外桃園的四大夜市，桃園、中壢、龍潭、八德，有一半人潮來自雙北，因此市府與夜市自治會經過協調決定休市到5月28日。15日開始宣導，16日徹底落實。另外桃園收治2成新冠患者，已經請衛生局啟動聯防機制，目前負壓隔離病房以及專責病房有228個病房，要全力協助病患的收治。

此外桃園市政府有900多位同仁來自雙北、基隆，將由主管決定是否居家辦公。另外為避免上下班人潮太密集，下周一開始採用彈性上班。時間是早上9點半到7點半，下午4點半到6點半。另外櫃台人力必須星期一開始就用分組辦公的方式進行，全面的分組辦公和異地備援。

媒體詢問機捷橫跨3個縣市，有沒有針對機捷管控？鄭文燦說，機捷過去已經採取高標準的防疫對策，包括強制戴口罩、量測體溫、酒精消毒、機捷車上不准飲食，這類規定都會強制落實。

也有媒體詢問桃園4個個案？鄭文燦說，大部分都是與雙北相關，其中一位是住在高雄，他也有到萬華的熱區，將配合中央，做好每個足跡疫調。

(中時 )