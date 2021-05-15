士林地方法院15日表示，因應疫情警戒升至第三級，士院為有效防制，15日至28日止，除有「時效性」、「緊急性」，「有即時處理必要」等案件優先處理外，其餘案件均暫緩開庭。

士林地院表示，此外相關執行案件，亦同此原則辦理 ，本日起士院將減少機關出入口數量，採行實聯制，進行人流及動線管制。

士院指出，除全面落實強化防疫措施外，並將持續觀察疫情發展，依據指揮中心最新規定適時調整相關防疫措施，以確保同仁之身心健康，並提供民眾安全之洽公環境。

(中時 )