配合中央流行疫情指揮中心政策，考量國內疫情嚴峻及旅客的健康安全，旅遊業者紛紛於今（15日）發布相關應變措施。雄獅旅遊宣布取消5月15日至6月8日所有本島及離島之團體行程，旅客退費除扣除已產生之實際成本費用外，不會收取其他費用，所產生的成本也將與供應商盡力協商，為旅客爭取最大權益。

針對已出發之團體旅客，雄獅旅遊表示，將秉持防疫優先的最高原則，嚴格施行實名制、量測體溫、戴口罩等規定，並加強消毒與衛教措施，同時調整行程內容避免群聚，用餐則以個人套餐為主；雄獅旅遊強調，後續將視疫情發展狀況，配合中央流行疫情指揮中心政策滾動式調整因應，以旅客最大權益為優先考量。 雄獅也呼籲全國各旅遊供應商，包含酒店、交通運輸、餐廳、景區等能共同防堵疫情擴散，配合團體取消措施而給與全額退費，中央主管機關也能適時給與指導原則，防疫優先是企業與全民共同的責任。

易遊網也發布聲明稿說明相關應變措施，易遊網表示，消費者凡於易遊網購買6月8日(含)前出發/入住且尚未出發之商品，包含台灣訂房、環島之星、郵輪式列車、高鐵假期、巴士旅遊、票券當地遊等，全商品將優於旅遊定型化契約，皆可免費取消，全額退款不收手續費。

若在易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品(含離島)，將依各家航空公司退改規定辦理，以航空公司實際產生費用收取，易遊網則不收取手續費；此外，凡於易遊網訂購無指定使用日/出發日之票券商品，不適用上述辦法，依原退改規定辦理。

KKday則公告，旅客若因為疫情導致行程變動，可透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將協助旅客更改體驗日期，或辦理取消全額退費。若消費者的訂單出發日在6月8日(含)前，且取消範圍無收取手續費，建議可自行到訂單管理申請取消，透過系統作業會較快完成取消流程；若取消範圍有收取手續費，可透過訂單管理發送訊息告知KKday需取消，屆時將有專人為旅客辦理取消，並且全額退費。

KLOOK則將擴大訂單退改範圍，宣布只要是體驗日期在今日（5月15日）之後尚未使用的訂單，不限日期不限地區，將協助退訂或延期，退訂更將全額退費；此外，欲退改的訂單中若是以KLOOK積分結帳，其積分也將一併退還至用戶的帳戶。

(中時 )